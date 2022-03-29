Öztrak: Fotoğraf gayet net

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YARALARI SARMA GÜNÜ

“Toplumu en geniş yelpazede temsil eden 6 partimizin yaptığı güç birliği otoriter bir yönetimi sandıkta yolcu edecek. Bu dünya demokrasi tarihinde de mümtaz örneklerden biri olacak. Artık gün yaraları sarma, helalleşme, kucaklaşma, uzlaşma, hep beraber istişareyle hareket etme günüdür. Kutuplaşma Türkiye’mizi çok yordu, hırpaladı. Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içinde götürmeye kararlıdır. Sarayın siyaset mühendisliğine soyunması nafile bir çabadır. Dünkü tablo bunu bir kez daha herkese göstermiştir. Milli iradeyi Meclis’e tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliği en öncelikli konu haline gelmiştir.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik, “biraz dürüstsen 6’lı masa bildirisini hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin” sözleri) Bu zırvanın sahibi zırvasını ispatla mükelleftir. Aksi halde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, şahsiyetsizdir. Anlaşılan bu zat, altındaki koltuk sallandıkça yerini korumak için en iyi bildiği şeyi yapıyor, senaryolar uyduruyor.

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AÇIKLAMA 6 PARTİYİ BAĞLAR

(6 partinin seçim güvenliği için çalışma grubuna HDP, TİP ve diğer partilerin de katılıp katılmayacağı) Dün akşam verilen fotoğraf gayet nettir. Yapılan açıklama da 6 partiyi bağlamaktadır. Diğer partiler seçim güvenliği için kendi çalışmalarını tabii ki yapacaklardır. Aslında milli iradenin parlamentoya tam yansıması için bütün partilerin ellerinden geleni yapması gerekir.”

TÜRKİYE’NİN YAPICI ROLÜ



(Rusya-Ukrayna savaşı) Birkaç gün önce iki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya’da bir araya geldi. Yine bir sonraki toplantının da Türkiye’de yapılacağı konuşuluyor. Türkiye’nin bu krizde yapıcı rol oynaması son derece önemlidir. Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö’nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor.