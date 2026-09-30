Öztrak: Arınma beka sorunu

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Öztrak, parlamento muhabirleriyle buluşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün vurguncu/rantçı, bürokrat, siyasetçi üçgeninin neden olduğu bir tablo ortaya çıktı. Geçmişte Türkiye’nin buna benzeyen krizlerinden birini yöneten Hazine Müsteşarı olarak, bu tecrübede biri olarak bu tür krizlerde en önemlisi, karşınızdaki oyunculara güven vermektir.

KOMİSYON KURULMALI

Bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından birisi Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasıdır. Bu paraları tüyü bitmedik yetimin hakkından milletimizin vergi gelirlerinden alarak mağdurların mağduriyetini gidermeyin. Mağdurların mağduriyetini bu tür krizleri yaşayan başka ülkelerde gördüğümüz gibi bu süreçte; bir, kusuru olan ve çok ciddi para kazanan oyuncuların malvarlığına el koymak suretiyle; iki, bu oyunu görüp sisteme girip, günün şartlarının gerektirdiğinin çok üstünde kâr eden rantiyelerin rantına el koymak suretiyle buradan karşılayın. Baştan beri ifade ettiğimiz ‘arınma’ meselesi var. Türkiye’de artık vergi gelirini harcayan, milletin parasını harcayan her yönetim kademesi bunun hesabını vermelidir. Meclis’in gündeminde ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi de siyasi etik ve siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme olacaktır. Bu, artık bir beka sorunu haline gelmiştir.”