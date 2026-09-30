×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Öztrak: Arınma beka sorunu

Güncelleme Tarihi:

#Siyasi Etik#Siyaset Finansmanı#Komisyon Araştırması
Öztrak: Arınma beka sorunu
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak,  “Meclis’in gündemindeki ağırlık vereceğimiz konulardan biri de siyasi etik ve siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme olacaktır” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Öztrak, parlamento muhabirleriyle buluşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün vurguncu/rantçı, bürokrat, siyasetçi üçgeninin neden olduğu bir tablo ortaya çıktı. Geçmişte Türkiye’nin buna benzeyen krizlerinden birini yöneten Hazine Müsteşarı olarak, bu tecrübede biri olarak bu tür krizlerde en önemlisi, karşınızdaki oyunculara güven vermektir.

KOMİSYON KURULMALI

Bu meseleyi güven veren bir çerçevede çözebilmenin ön koşullarından birisi Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasıdır. Bu paraları tüyü bitmedik yetimin hakkından milletimizin vergi gelirlerinden alarak mağdurların mağduriyetini gidermeyin. Mağdurların mağduriyetini bu tür krizleri yaşayan başka ülkelerde gördüğümüz gibi bu süreçte; bir, kusuru olan ve çok ciddi para kazanan oyuncuların malvarlığına el koymak suretiyle; iki, bu oyunu görüp sisteme girip, günün şartlarının gerektirdiğinin çok üstünde kâr eden rantiyelerin rantına el koymak suretiyle buradan karşılayın. Baştan beri ifade ettiğimiz ‘arınma’ meselesi var. Türkiye’de artık vergi gelirini harcayan, milletin parasını harcayan her yönetim kademesi bunun hesabını vermelidir. Meclis’in gündeminde ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi de siyasi etik ve siyasetin finansmanına ilişkin yasal düzenleme olacaktır. Bu, artık bir beka sorunu haline gelmiştir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siyasi Etik#Siyaset Finansmanı#Komisyon Araştırması

BAKMADAN GEÇME!