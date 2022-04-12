Öztrak: Adayın ismi değil niteliği önemli

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Öztrak düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Bugün adayın ismi değil, hangi kriterlere sahip olacağı, adayın nitelikleri önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Vakti saati geldiğinde masanın etrafındaki sayın genel başkanlar, Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaktır.

MERAKIN NEDENİ

Bu arada henüz Cumhur İttifakı da adayını netleştirmedi. Sarayın küçük ortağı bir isim söyledi ama o isim adaylığını nedense hâlâ ilan etmedi. Herhalde bizim adayımıza göre kendi adaylarında değişiklik yapmayı düşünüyorlar. Ama herkes bizim adayımızı merak ediyor. Cumhur İttifakı’nın adayını nedense merak eden yok. Varsa yoksa Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Biz bu merakın nedenini çok iyi anlıyoruz. Cumhur İttifakı’nın adayı kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak. Gelmekte olanın geldiğini görünce, altı partinin birlikteliği hakkında ileri geri konuşmaya başladılar.”