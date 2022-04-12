Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Öztrak: Adayın ismi değil niteliği önemli

#Faik Öztrak#CHP#Mansur Yavaş
Öztrak: Adayın ismi değil niteliği önemli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin, “Bugün adayın ismi değil, hangi kriterlere sahip olacağı, nitelikleri önemli” dedi.

Haberin Devamı

Öztrak düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Bugün adayın ismi değil, hangi kriterlere sahip olacağı, adayın nitelikleri önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Vakti saati geldiğinde masanın etrafındaki sayın genel başkanlar, Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaktır.

MERAKIN NEDENİ

Bu arada henüz Cumhur İttifakı da adayını netleştirmedi. Sarayın küçük ortağı bir isim söyledi ama o isim adaylığını nedense hâlâ ilan etmedi. Herhalde bizim adayımıza göre kendi adaylarında değişiklik yapmayı düşünüyorlar. Ama herkes bizim adayımızı merak ediyor. Cumhur İttifakı’nın adayını nedense merak eden yok. Varsa yoksa Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Biz bu merakın nedenini çok iyi anlıyoruz. Cumhur İttifakı’nın adayı kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak. Gelmekte olanın geldiğini görünce, altı partinin birlikteliği hakkında ileri geri konuşmaya başladılar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#CHP#Mansur Yavaş

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga