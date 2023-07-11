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Öztrak: 2024’ü kaybeden süreci kaybedecek

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#CHP#Faik Öztrak#Yerel Seçimler
Öztrak: 2024’ü kaybeden süreci kaybedecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partideki değişim tartışmasına örtülü olarak değinirken, “Bu yıl başlayan seçim süreci önümüzdeki yerel seçimlerle sona erecek. Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek” dedi.

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Öztrak, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

İNANDIRICI OLAMAZLAR

“Ekonominin çarkları dönmekte çok zorlanıyor. Bu yıl başlayan seçim süreci önümüzdeki yerel seçimlerle sona erecek. Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek. Erdoğan bunun farkında, biz de farkındayız. Yaklaşan seçimlere hazırlanıyoruz. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği bakanlık bütçelerine ödenek ekleme yetkisini de tekrar torbaya sokmuş. Torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele olur ne de yitirilen güven sağlanır. Güveni sağlasın diye yeniden işbaşına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı’ndan da, ABD’den ithal edilen Merkez Bankası Başkanı’ndan da bu torbayla ilgili tık yok. Artık her ikisi de topun ağzındadır. Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde Meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne götürecek ve iptal talebinde bulunacaktır.” 

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#CHP#Faik Öztrak#Yerel Seçimler

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