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Ozon tedavisini SGK karşılıyor mu?

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Ozon tedavisini SGK karşılıyor mu

Ozon tedavisini SGK karşılıyor mu sorusu, tedavi amacıyla ozon tedavisinden yararlanmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ozon tedavisi, detoks edici özelliğiyle vücudu kimyasal maddelerden arındırmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve enfeksiyonlara karşı direnci artırmasıyla da bilinen cilde, yüze yapılabilen ozon tedavisinin kimlere uygulanabildiği, faydaları ve yan etkileri de ozon tedavisinin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, ozon tedavisini SGK karşılıyor mu? İşte, o detaylar

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Ozon tedavisi; beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri olup enfeksiyonlara karşı korur) oluşumunu artırır, fonksiyonlarını artırır. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. En güçlü doğal ve atık bırakmayan dezenfektandır.

Çeşitli uygulaması olan ozon tedavisinde çoğunlukla lokal ve sistemik olmak üzere iki ayrı yöntem uygulanır. Sistemik ozon tedavisinde; hastalardan 50 cc-200 cc arasında kan alınarak ortalama 10 dakika boyunca ozon ve oksijen karışımıyla birleştirilmekte ve bu yeni karışım hastaya damar yolu ile geri verilmektedir.

Diğer bir yöntem olan lokal ozon tedavisinde ise; hastalığa göre uygun dozda hazırlanan ozon ve oksijen karışımının damar yerine eklemler, kas, tendon, cilt üzerine ya da vücut boşluklarına uygulanmaktadır.

Lokal uygulamalardan biri olan torbalama ise enfekte ve kapanmayan yaralar ve ülser tedavisinde kullanılmaktadır. Lezyonun bulunduğu deri özel bir torba ile çevrelenmekte ve bu bölgeye ozon gazı uygulanmaktadır. Topikal yöntemde ise ozon ve oksijen karışımı ya da ozonlu su veya yağ doğrudan deri üzerine uygulanmaktadır.

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Zayıflama, detoks ve selülit programlarında da kullanılan lokal uygulamalardan biri de sauna yöntemidir. Hastaların kafa kısımları dışında kalan vücut bölümleri özel bir kabin içine yerleştirilmekte ve ozon/oksijen karışımı nemli deri üzerine doğrudan uygulanmaktadır. Kozmetik uygulamalardan biri olan sauna yönteminde seanslar yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

OZON TEDAVİSİNİ SGK KARŞILIYOR MU?

SGK ozon tedavisinin tamamını karşılamamaktadır. Ancak SGK’nın karşıladığı ozon tedavileri de bulunmaktadır. Bunlar, kozmetik amaçlı olmayan ozon tedavisidir. Eklem ağrılarının, bel ve boyun fıtıklarının, diyabetin, viral akciğer hastalıklarının, alerjik durumların tedavisinde kullanıldığında ve hipertansiyon hastaları ile fibromiyaljide kullanıldığında SGK tarafından karşılanmaktadır.

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