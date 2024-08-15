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Öznur'u sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi

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#Öznur Akkaya#Gökhan Akkaya#Küçükçekmece
Öznuru sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:01

Küçükçekmece’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Akkaya'yı sokak ortasında bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli Gökhan Akkaya adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından dün saat 21.00 sıralarında sokak ortasında bıçaklanmıştı. İddiaya göre, Gökhan Akkaya, ayrı yaşadığı Öznur Akkaya ile barışma isteğiyle buluştu.

Öznuru sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi

Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öznuru sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi

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Öznur Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öznuru sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi

 

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#Öznur Akkaya#Gökhan Akkaya#Küçükçekmece

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