Öznur'u sokak ortasında katleden cani koca adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi'nde 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından dün saat 21.00 sıralarında sokak ortasında bıçaklanmıştı. İddiaya göre, Gökhan Akkaya, ayrı yaşadığı Öznur Akkaya ile barışma isteğiyle buluştu.

Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Öznur Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.