Özlemle koştular

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Askerler Kara Harp Okulu’ndan Anıtkabir’e kadar Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle koştu. “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Vatan sana canım feda” marşlarıyla Fevzi Çakmak, Akdeniz ve Gençlik Caddeleri üzerinde koşarak Anıtkabir’e ilerleyen askerlere vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.





Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek için konumu ve cephelere olan eşit uzaklığı nedeniyle Ankara’yı seçen Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmişti. Ankara halkı, Atatürk’ü ve temsil heyeti üyelerini büyük coşkuyla karşılarken Atatürk, daha sonra o anları “Ankaralılar beni misli görülmemiş bir heyecanla karşıladılar” diye anlatmıştı. Atatürk kendisini karşılayanlar arasındaki Seymenleri de “Merhaba efeler” diye selamlamıştı.