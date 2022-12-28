Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Özlemle koştular

Güncelleme Tarihi:

#ATATÜRK#ANKARA#Tören
Özlemle koştular
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıldönümü dün başkentte törenlerle kutlanırken Ankara Garnizon Koşusu da düzenlendi.

Haberin Devamı

Askerler Kara Harp Okulu’ndan Anıtkabir’e kadar Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle koştu. “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Vatan sana canım feda” marşlarıyla Fevzi Çakmak, Akdeniz ve Gençlik Caddeleri üzerinde koşarak Anıtkabir’e ilerleyen askerlere vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Özlemle koştular


HEYECANLI KARŞILAMA

Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek için konumu ve cephelere olan eşit uzaklığı nedeniyle Ankara’yı seçen Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmişti. Ankara halkı, Atatürk’ü ve temsil heyeti üyelerini büyük coşkuyla karşılarken Atatürk, daha sonra o anları “Ankaralılar beni misli görülmemiş bir heyecanla karşıladılar” diye anlatmıştı. Atatürk kendisini karşılayanlar arasındaki Seymenleri de “Merhaba efeler” diye selamlamıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ATATÜRK#ANKARA#Tören

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki