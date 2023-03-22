Özlem’i etkilemek için ‘yaktım’ demiş

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Antalya Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de 4 farklı noktada başlayıp 10’uncu gününde söndürülen yangında 600 bin dönüm alan yanmıştı, 2 binin üzerinde ev, işyeri, depo ve ahır zarar görmüştü, orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirmişti.

ONDAN ŞÜPHELENDİ

Alanya’da yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel’in kendisini arayıp 30 Haziran’da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 200 dönümlük kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etmişti. Yüksel’in 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etmişti. Bunun üzerine Ali Yüksel, tutuklanmıştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Yüksel’in 30 Haziran’da Manhayıt mevkisinde, 28 Temmuz’da da Akseki’de Kepezbeleni mevkisindeki orman yangınını kasten çıkardığı belirtilmişti. İddianamede, şüphelinin ‘kasten orman yakmak’, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

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Özlem T.

Dava Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Özlem T., “Bir gün Ali beni aradı, bir süre konuştuktan sonra, ‘Manhayıt'taki yangını duydun mu? Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Sabaha karşı motosikletle gittim. Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım. 1000 liraya anlaşmıştık, 250 lira da fazla verdiler’ dedi” ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2021’de Manavgat’taki orman yangınını çıkardığı belirlenen 14 yaşındaki M.A.T., 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezası almıştı. Yangını azmettirdiği iddiasıyla 14 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 18 yaşındaki C.Y. ise beraat etmişti.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Ali Yüksel ise Özlem T. ile uzun zamandır tanıştıklarını söyleyerek, “Ben orman yakmadım. Kimin yaktığını bilmiyorum. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim. Özlem, ‘Ben yaptım, ben ettim’ gibi sözlerden etkileniyordu. Ben de kendisini etkilemek istedim” dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.