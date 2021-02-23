Özlem Zengin’e saldırıya her kesimden tepki yağdı

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri en ağır cezayı aldıkları bilinsin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sayın Özlem Zengin Hanım’a dil uzatan kişi esfel-i safilin derecesine inerek ruhundaki karanlığı ve kötülüğü dışarı vurmuş.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım’a yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Twitter’da örgütlenen ve Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin. ANKARA

ZENGİN: SİSTEMATİK SALDIRIYA UĞRUYORUM

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı. Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar’ın arabuluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek. Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosu’nca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi.

‘YAPTIRIM NEREDEYSE YOK GİBİ’

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik bir saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.”

MUHALEFET DE KINADI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördük. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı tweeti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum..!