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Özlem Zengin: İstanbul Sözleşmesi gibi bahtsız sözleşme görmedim

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#Özlem Zengin#AK Parti#İstanbul Sözleşmesi
Özlem Zengin: İstanbul Sözleşmesi gibi bahtsız sözleşme görmedim
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul milletvekili adayı Özlem Zengin, partisinin kadın vekilleriyle birlikte kadın gazetecilerle buluştu.

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İstanbul Sözleşmesi’ni savunduğu için LBGT’ye destek vermekle bile suçlandığından yakınan Özlem Zengin, “Böyle bahtsız sözleşme görmedim. Hep bir şeylerle imtihan olan sözleşme” dedi.

Özlem Zengin, toplantıda soruları yanıtlarken İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti tabanı tarafından eleştirildiği iddialarına katılmadığını belirten Özlem Zengin şunları söyledi:

HANGİSİNİ DÜZELTEYİM

“Bu konuya girdiğiniz zaman sizi bir kuyuya atıyorlar. Müthiş bir saldırı. Herkes kendi mahallesinden konuya yaklaşıyor. Hangisini düzelteyim. Mesela nafaka kanunun hiçbir yerinde yazmıyor. Hepsine dava açıldı. Ama bütün siyasi partililerden mesaj yazanlar, kadın kolları başkanlarından telefon edenler oldu. Benim için içerik meselesi bitmiştir. Ben üslup ve usuldeyim. Bütün kabahatim doğruları söylemek. Olmayan bir konu üzerinden bir toplum nasıl böyle bölünür? Tek bir konu üzerinden siyaset yapılır. Doğru şekilde tartışmıyoruz. Benim oğlum var. Bu kuyunun içine düşmek istemiyorum. Başka kuyuları konuşalım artık.”

 

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#Özlem Zengin#AK Parti#İstanbul Sözleşmesi

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