Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yeni başarı: Kansere 9 dozluk aşı umudu

TÜRÜNÜN tek örneği olan kanser aşısının klinik denemelerinin birinci aşama sonuçları, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO) hafta sonu Chicago’da düzenlenen yıllık konferansında sunuldu. İngiliz Telegraph’ın aktardığına göre, BioNTech’in kurucuları, araştırmada yer alan pankreas kanseri hastaları için her hastaya özel olarak hazırlanan aşı ile ilgili New York’taki doktorlarla bir araya geldi. Haberde, İngiltere’de her yıl yaklaşık 10 bin 500 pankreas kanseri hastası tespit edilirken, bu kişilerden sadece 4’te birinin 1 yıldan uzun süre hayatta kaldığına dikkat çekildi. Dolayısıyla bu zorlu kanser türüyle baş edebilen bir aşının, diğer ölümcül kanser türlerinde de başarı elde edebileceği belirtildi.

‘ÇOK HEYECANLIYIZ’

Nitekim araştırmacılar, aşıya dair birinci aşama denemelerde ümit veren sonuçlar elde etti. 20 hastadan 16’sı, ameliyattan 9 hafta sonra ilk doz mRNA aşılarını aldılar. Bu hastalardan yarısı ise önemli ölçüde bağışıklık tepkisi geliştirdi. 18’inci aya gelindiğinde, 16 hastadan 8’i vücudunda kanser hücresi olmadan hayatına devam ediyordu. Aşılarla aktive olan T hücrelerinin kanserin bu hastalarda nüksetmemesinde başarılı olduğu bildirildi. Diğer 8 hastanın kanser aşısına olumlu yanıt vermediği belirtilirken, 6’sında ise 1 yıldan fazla bir süre sonra kanser nüksetti. Bilim insanları, çalışmaya katılan hastalardan yarısının aşıya neden tepki vermediğinin ise araştırıldığını söyledi. Araştırmanın yürütüldüğü New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, “Bağışıklık sistemini hedef alan diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarda bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor. Erken sonuçlar gösteriyor ki, eğer bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabilirsiniz. Bununla ilgili çok heyecanlıyız” diye konuştu.

YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

BioNTech’in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, “Kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz” dedi. Araştırmacıların, bir sonraki aşamada araştırmayı daha büyük hasta gruplarıyla tekrar etmeyi planladığı da belirtildi.

ADIM ADIM BÖYLE ÜRETİLDİ

AŞININ klinik deneyi için, Pankreatik Duktal Adenokarsinoma (PDAC) teşhisi konulan 20 hasta belirlendi. Pankreas kanseri hastalarının yüzde 90’ında görülen bu tür, açık ara en kötü huylu pankreas tümörü olarak da biliniyor. Bu hastaların tümü tümörlerin vücuttan çıkarılabilmesi için ameliyata alındı. Hastalardan alınan tümörler ise 72 saat içinde Almanya’daki BioNTech laboratuvarlarına her bir hastaya özel aşı üretilmek üzere gönderildi. Bu arada hastalara immünoterapiler de uygulandı. Tümörlerden alınan genetik kodlarla kişiye özel olarak hazırlanan mRNA aşılarının ise tıpkı COVID-19 aşılarında olduğu gibi, her bir hastanın vücudunda bağışıklık tepkisi yaratmak üzere protein üretmesi hedeflendi.

HASTALARIN YARISI İYİLEŞTİ

Hastaların vücudu da aşılar sayesinde kanserli hücreleri tespit ederek bunların ‘yabancı’ olduğunu ve T hücreleri üreterek onları yok etmeyi öğrendi.

BİR DE İLAÇ UMUDU: 18 HASTANIN TAMAMI İYİLEŞTİ

ABD New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden bilim insanlarının geliştirdiği ilaç, kolorektal kanser (kalın bağırsak ve rektum) hastaları için umut oldu. İlacın denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiçbir belirti kalmadığını belirtti.



GlaxoSmithKline (GSK) sponsorluğunda geliştirilen ‘Dostarlimab’ adlı ilaç, kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağlıyor. Tedavi, hücrelerin DNA’daki hasarı onarmasını önleyen bir gen mutasyonunu paylaşan tümörler için uygulandı. Bu mutasyonlar çalışmaya katılanlar da dahil tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 4’ünde görülüyor. İlacın verildiği 18 hasta kolorektal kanser için öncesinde kemoterapi ve ameliyat gibi tedaviler almamıştı. İlaç hastalara altı ay boyunca her üç haftada bir verildi ve doz başına yaklaşık 11 bin dolara mal oldu. Hastaları 12 ay boyunca takip eden araştırmacılar, sürecin sonunda yaptıkları taramalarda kansere dair hiçbir belirti göremedi. Araştırmanın raporu, New England Journal of Medicine’de yayınlandı.