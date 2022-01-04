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Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Özlem Türeci#Özlem Türeci Kimdir
Özlem Türeci kimdir, nereli, kaç yaşında

Özlem Türeci, Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde gösterdiği özveri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Koronavirüsle aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirket BionTech'in kurucusu olan Özlem Türeci, ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamış ve dünya genelinde büyük bir sevince neden olmuşlardı. İşte, Özlem Türeci hakkında bazı bilgiler

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Dr. Özlem Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanıdır. Babası İstanbul'da bir doktor olan Özlem Türeci'nin ailesi, Almanya'ya taşınmıştır.

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

BioNTech şirketinde de mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında bir devrim yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu yöntemi koronavirüs aşısı için kullanıyor.

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Ödülleri

1995 Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği – Vincenz Czerny Ödülü
1997 Calogero Pagliarello Araştırma Ödülü
2005 Alman İmmünoloji Derneği – Georges Köhler Ödülü

 

 

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