Özlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Özlemin Eş Anlamlısı

Özlem kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlı olarak ‘hasret’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Yazılışı ve okunuşu farklı olan sözcükler aynı anlama ulaşarak cümle içerisinde kullanım şansı tanımaktadır. Aynı zamanda tek başına da anlam içeren ve farklı amaçlarda kullanılan sözcüklerdir.

Özlemin Eş Anlamlısı

Gündelik yaşamda kullanılabilecek özlem kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hasret’ değerlendirilebilir. Aynı anlamı tabiri etse bile amaca uygun şekilde her iki kelimeyle kullanmak mümkün. Aynı zamanda hem Özlem hem de Hasret kelimeleri isim olarak da kullanılır. Kız çocukları için özellikle Özlem ismi yaygın değerlendirilen adlardan biridir.

Peki, Özlem'in anlamı nedir? Özlem kelimesinin anlamı ‘Canlı ya da cansız herhangi bir duruma karşı kavuşma isteği, onu yeniden görme arzusu’ şeklinde tanımlanır. Bu tanımı ile beraber Özlem ile Hasret kelimesini aynı anlam kapsamında değişik yerlerde kullanabilirsiniz.