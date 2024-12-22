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Özlem Gürses’e ev hapsi

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#Özlem Gürses#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#TSK
Özlem Gürses’e ev hapsi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla “devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Gürses’e ev hapsi verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Gürses’in YouTube’daki yayınında kullandığı sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı.

Gürses önceki gün Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

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#Özlem Gürses#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#TSK

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