Özlem Gürses’e ev hapsi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00
Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla “devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Gürses’e ev hapsi verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Gürses’in YouTube’daki yayınında kullandığı sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı.
Gürses önceki gün Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.