Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Gürses'in TVÖZ isimli YouTube kanalında 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında kullandığı sözlerde suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının da söz konusu ifadelere ilişkin 20 Aralık 2024'teki suç duyuru üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu iki soruşturma dosyasının birleştirildiği ifade edildi.

İddianamede Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, TSK'yı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı belirtildi.

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Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.