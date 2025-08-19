×
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM"

AK Parti’ye geçişinin ardından yaptığı ilk açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık - tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından TV100 kanalında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

ÇOK SICAK KARŞILADILAR

“Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladı. Bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar.

CHP’DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alarak tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım. Bunu da tüm Aydınlılar bilir. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp, Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa, hiçbir ayrım yapmadan yaptık. Bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlıların Özlem Başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem Başkanıyım.”

