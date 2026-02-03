Özlem Arslan'ı kocası sokakta katletti

Haberin Devamı

Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCA YAKALANDI

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Özlem Arslan'ın katil zanlısı yakalandı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Özlem Arslan’ın katil zanlısını yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Ekiplerin çalışması sonucu, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen, boşanma aşamasındaki eşi cinayet zanlısı N.A. (39), Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde yakalandı. Zanlı N.A.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi.