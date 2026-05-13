Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde çarpıcı iddia | 'Özgür Özel mesajla istedi, aracı kişiye verdim'

CNN Türk Muhabiri Sinan Ağca, konuya ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ağca'nın anlattıkları şu şekilde oldu:

Özkan Yalım ek ifadesini verdi. Bu ek ifadesi yaklaşık 4 sayfalık bir ifadeydi. İfade içerisinde sizin de söylediğiniz gibi önemli başlıklar var. Özellikle dikkat çekici noktalardan biri 38. Genel Kurultayı'ydı. CHP'nin bu kapsamda özellikle Özkan Yalım'ın sahada önemli bir rol aldığını ifade içerisinde belirtiyor.

ÇOCUKLARIN İŞE GİRDİRİLMESİ İÇİN CV'LER GÖNDERDİM

Yalım, bazı illere gittiğini ve bu illerde delegelerle görüştüğünü, Özgür Özel'e destek verilmesi noktasında çalışmalar yaptığını belirtiyor. Bu başlık altında özellikle yine bazı illerde Kahramanmaraş gibi, yine bununla birlikte Gaziantep gibi illerde desteğin az olduğu noktalarda Özgür Özel'e destek verilmesi için çalışmalar yaptığını, bu çalışmalar kapsamında da delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özgür Özel'e destek verileceği yönünde beyanları ifadeye girdi. Kendilerinin bu yönde iddiaları var. Bu kapsamda özellikle büyük şehirlerde çocukların işe girmesi noktasında, hatta CV'lerin atıldığı yönünde iddiaları da var. Bu telefon kayıtları incelendiğinde bu CV'lerin bulunabileceğinde ifadeye not düşmüş durumda.

İMZALARI SELİN SAYEK BÖKE'YE TESLİM ETTİM

Tabii ki sadece bu değil. Özkan Yalım ifadesinin içerisinde pek çok başlığa da yine yer vermiş durumda. Delegelerle ilgili yine bazı başlıkları vermiş durumda. 115 dereceden Özgür Özel'e destekleyen imza topladığını ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini de iddia etti ifadesinde.

FUTBOLCULARA MAAŞ ÖDEYİP ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERDİK

Bir diğer başlıkta, Uşak Belediyesi ve Uşak Spor hakkında bazı açıklamaları var. İfadesinde yine söylediği sözler var. Özellikle Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiği ve maaşlarını sigortalarının buradan ödendiği ancak fiilen orada çalışmadıkları yönünde bazı ifadeye giren yine beyanları vardı bu noktada Özkan Yalım'ın. Bu da önemli bir not. Yine Özkan Yalım, Buna park işletmecisinden alınan nakit ve hamiline çeklerle futbolcuların elden ödeme yapıldığını da ifadesinde söylemiş durumda.

ÖZEL'E VIP ARAÇ İDDİASI

Bir yandan tabi ki yine bazı önceki ifadelerde söylediği noktalar vardı. Bunlardan biri de Özgür Özel'in VIP aracının dönüştürülme işlemiydi. Özgür Özel'in VIP aracının dönüştürüldüğünü, İstanbul'da dönüştürüldüğünü ve aynı zamanda belediyede yine aynı marka ve aynı modelde bulunan bir araçla beraber ikisinin dönüştürüldüğünü, tek fatura yapıldığını ve bunun da belediye kaynaklarından karşılandığını iddia etti.

ÖZEL MESAJLA PARA İSTEDİ, 1 MİLYON LİRA VERDİM

Bir yandan tabi ki, yine Özgür Özel'in telefonundan kendisine mesaj geldiğini, geçtiğimiz yıllarda 2023 yılında bir mesaj geldiğini ve bu mesaj karşılığında para verilmesi noktasında bir iddiası olduğunu söylüyor. Özkan, sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizin içerisine koy yazdığını iddia ediyor. Bu mesajın Özgür Özel'in telefonundan geldiğini iddia etti yine ifadesinde. Bununla beraber de 1 milyon lirayı aracı bir kişiye verdiğini de bu ifadesinde belirtmiş durumda. Yine bir sürü ve çeşitli çeşitli başlıklar var. Bu başlıklar içerisinde de yine özellikle kritik noktalara Özkan Yalım'ın değindiğini belirtelim.