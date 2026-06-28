Özkan Yalım'dan "Özel'in helikopter istediği" iddiası

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Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, ek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, 26 Haziran'da savcılığa ek ifade verdi.

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Yalım'a ifadesinde, cep telefonu incelemesi sonrasında hazırlanan rapordaki mesajlar soruldu.

"İş Adamı H.K. G. Havacılık" isimli kişiden gelen 21- 23 Ocak ile 2-11 Şubat tarihli , "sikorsky_S76_TC' şeklindeki helikopter konulu", "10 m dolar civarı bütçe gerekir", "3 adet helikopter markette buldum, Almanya ve Dubai'de yaklaşık 3 bin 800 ve 4 bin 200 fiyat aralığında, Sikorsky ve Agusta karşılaştırmasını da sunumda görebilirsiniz", "Ayrıca ben flash bellekte getirsem sunumu orada bilgisayar ve sunum ortamı var mıdır?' şeklindeki mesaja cevaben verilen, "Günaydın, saat değişikliği var. Saat 15.00'te, ben saat 14.45'te genel merkezde olacağım. Tabii ki bilgisayar ve sunum ortamı var', 'Sikorsky S-76C++, Leonardo HelicoptersAW109 Grand" yazılı PDF ve 'Bu 3 tip helikopterin mali karşılaştırma raporu, altyapı hazırlanması, heliport, hangar vs. konusunda sizden gelecek habere göre çalışma yapacağım" şeklindeki mesaj içerikleri Yalım'a soru olarak yöneltildi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E SİKORSKY HELİKOPTER ALINACAĞI İDDİASI

Bu soruya Yalım, "Telefonumda bulunan mesajlarda geçen, Özgür Özel'e alınacak olan helikopterin parasının nereden karşılanacağını bilmiyorum. Özgür Özel, alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti." yanıtını verdi.

Yalım, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere alınmak istenen helikopterle alakalı olarak, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek, alınacak olan helikopterle alakalı araştırma yapmamı istedi. Bunun üzerine de G.H. şirketinin sahibi H.K'ya ulaştım." ifadelerini kullandı.

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H.K'nın da yardımıyla alınabilecek alternatifleri üçe indirdiklerini, bu helikopterlerin üçünün ayrı ayrı Türkiye'de, Dubai'de ve Almanya'da bulunduğunu aktan Yalım, "H.K, Özel'e alınacak helikopterle alakalı bir toplantı yapmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkezin 4 yahut 6'ıncı katında Özgür Karabat, ben ve H.K. görüştük. H.K. helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Helikopterlerin tam teknik detaylarını içerir sunum hazırlanıp karar vermesi için Özel'e iki hafta içerisinde rapor verilecekti." beyanında bulundu.

Bu süre içerisinde tutuklandığı için helikopterin alınıp alınamadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığı ve herhangi bir VIP dönüşüm yapılıp yapılmadığı konularında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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Yalım'a ayrıca "Özgür Özel Yeni Son Kendi Numarası Direkt" ismiyle kayıtlı kişiye gönderdiği 13 Ocak tarihli "S450d 4 Matic Örnek ve Araç Bilgilendirme Formu Maybach" yazılı belgeler ve iletilen, "Özkan Bey, 2 adet S450d ve 1 adet Maybach 580 bilgilendirme formlarını ilettim. V300 araç için genel başkanın şoförü Necmettin Bey ile bizden Ferhat görüşme halindeymiş. Sanırım talep edilen donanımlar için dönüş bekliyorlar" ve "A8 Audi'yi 10 milyon civarı verebileceğiz" şeklindeki mesajlar da soruldu.

Özkan Yalım bu soruya da şu yanıtı verdi:

"Özgür Özel 2022 model Audi A8 marka makam aracını kullanmaktaydı. Kendisi benimle irtibata geçerek aracın yaşının büyüdüğünü, eskidiğini ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Daha önce şirketime ait Mercedes S400 marka model aracım olduğunu bildiği için kendine tahsisli olarak alınacak yeni aracın da aynı marka, modelin yeni kasası olmasını istedi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun şekilde bayilerden fiyat alabiliyordum. Özel'in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara K**** isimli firmadan 1 tane S450d 4Matic L araç için 19 milyon 597 bin 233 lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 lira ve Mercedes Maybach S580 4Matic araç için 31 milyon 658 bin 698 lira fiyat teklifleri aldım ve bunu genel başkan Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettim."

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"BEN KENDİMİ KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİYORUM"

Yalım, bu araçların alınıp alınmadığını bilmediğini, kendisinin araçlardan anladığı için Özel'in böyle bir talepte bulunduğunu, araçların şahsı veya Uşak Belediyesi ile ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, ifadesinde şunları söyledi:

"Basında takip ettiğim kadarıyla Özgür Özel benim hakkımda bazı açıklamalarda bulunmuş ve benim ifadelerimi yalanlamıştır. Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum. Aksine benim söylediklerim dosdoğru gerçeklerdir. Ben hiçbir zaman Özgür Özel'e verdiğim parayı bahçeye atarak verdim demedim, ifadelerim ortadadır. Daha önceki ifadelerimde de söylediğim gibi, 2023 yılı Eylül ayı içerisinde parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktım."

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Bıraktığı sırada belediye başkan yardımcısı Halil Arslan'ın da bulunduğunu, Özel'in talimatı üzerine dediği şekilde yaptığını, bu adrese bir daha hiç gitmediğini aktaran Yalım, Arslan'ın telefon baz kayıtlarından bu durumun tespit edilebileceğini, gerekli görülürse parayı tam olarak nereye koyduğunu gösterebileceğini de ifade etti.

"ÖZEL'E İKİNCİ VERDİĞİM PARAYI DA GÖZAÇAN ARACILIĞIYLA TESLİM ETTİM"

Yalım, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben Manisa'da tek isim hatırlayıp da Demirhan Gözaçan'ın ismini söylemedim. Demirhan, Özel’in çocukluk arkadaşı olup, kara kutusudur. Özel'e ikinci verdiğim parayı da Gözaçan aracılığıyla teslim ettim. Vermiş olduğum her iki parada da Özgür Özel bana herhangi bir miktar belirtmedi ancak 'Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle.' şeklinde talimat verdi. Ben de o günkü maddi şartlarda verebileceğim parayı kendisine verdim. Gözaçan'a verdiğim 1 milyon liralık parayı 14 Ekim 2023'te verdim. Telefonumda 'Özgür Özel Yeni No'su Kendi veya Danışmanı' olarak kayıtlı numara, Özelin bizzat kendi kullandığı telefondur."

Yalım, "13 Ekim 2023 tarihinde Özgür Özel bana bu numaradan WhatsApp üzerinden, 'Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim valizimin içerisine koy.' şeklinde mesaj göndermiştir.

Ertesi gün ise ben Özel'i WhatsApp üzerinden aradım, parayı getirdiğimi ve nasıl teslim edeceğimi sordum. Kendisi de bana 'Demirhan ile hallet.' şeklinde talimat verdi. Sonrasında Demirhan’ı aradım ve Özgür Özel’in yönlendirdiğini, para teslim edeceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Özkan Yalım ifadesini şöyle tamamladı:

"Denizli'de CHP il başkanlığına yakın bir mesafede aracımda beklerken, Demirhan yanıma Özel'e ait araç ile geldi. Demirhan'ın yanında kimse yoktu, yalnızdı. Benim yanımda araçta Halil Arslan vardı diye hatırlıyorum ancak net olarak emin değilim. Bu husus Arslan'a sorularak netleştirilebilir. Parayı koyu renkli bir spor çanta içerisinde Demirhan'a teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon lira olduğunu, çantayı Özel'e teslim etmesini, Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim. Demirhan da parayı alarak aracın içerisine koydu. Demirhan'ın parayı, Özel'in bir gün önce WhatsApp mesajlarında bahsettiği mavi valize koyup koymadığını görmedim."