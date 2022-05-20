Özkan görevden alındı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan toplantı sırasında Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile görüştü. Ardından toplantıda, Cahit Özkan’ın açıklamalarını doğru bulmadığını ifade etti. Erdoğan yapılan açıklamalarda daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, “Sizi zorda bırakacak ifadelerden her zaman kaçının” uyarısında bulundu. Toplantının sonunda, İsmet Yılmaz’ın söz alarak, Cahit Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’un getirildiğini söylediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan Cahit Özkan, “Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu” demişti.

Cahit Özkan dün yaptığı yazılı açıklamada ise “Grup başkanımız ve çalışma arkadaşlarımla yaptığım istişareler neticesinde, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affımı istirham etmiş bulunmaktayım” dedi.