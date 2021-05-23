MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzışık kardeşlerin ofisinde arama yapıldı
GeriGündem Özışık kardeşlerin ofisinde arama yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özışık kardeşlerin ofisinde arama yapıldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Özışık kardeşlerin ofisinde arama yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Mayıs’ta Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na hakaret, iftira ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık aynı gün soruşturmayı başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat gönderen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com’un Ataşehir’deki adresinde arama yapılmasını istedi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com sitesinin Ataşehir’deki merkezinde arama yaptı. İki kardeşin cep telefonları, bilgisayarları ve dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi