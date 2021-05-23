Özışık kardeşlerin ofisinde arama yapıldı

Başsavcılık aynı gün soruşturmayı başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat gönderen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com’un Ataşehir’deki adresinde arama yapılmasını istedi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com sitesinin Ataşehir’deki merkezinde arama yaptı. İki kardeşin cep telefonları, bilgisayarları ve dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

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