Özışık kardeşlerin adreslerinde arama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı.
Hadi ve Süleyman Özışık'ın açıklamaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına üzerine, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin Ataşehir'deki ofisinde arama yapıldı. Aramalar sonucu, Özışık kardeşlere ait telefonlara ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.
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