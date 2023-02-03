Özhaseki’den AK Parti’de yenilenme mesajı: Aday olmam gençler gelsin

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AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hürriyet Ankara bürosunun geleneksel kahvaltısına konuk oldu. Sorularımıza içten yanıtlar verdi. Seçimlere doğru AK Parti vitrininin nasıl yenileneceğini, yapılan çalışmaları, gençler için özel araştırmalarını anlattı. AK Parti, 2023 seçimleri için milletvekillerini nasıl seçecek? Bu soruyla başlayalım. Özhaseki yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

VİTRİN NASIL YENİLENECEK

* “Teşkilatların, kadın ve gençlik kollarının görüşleri alınıyor. Hem mevcut vekillerin durumu hem de o ilde kimlerin vekil olarak görülmesi istendiği soruluyor.

* Temayül yoklamaları yapılıyor.

* Her ilde anket çalışmaları sürüyor. Açık uçlu soru soruluyor. ‘Kimi vekil görmek isterseniz?’ sorusu yöneltiliyor. Yine illerdeki çalışmalarda, mevcut milletvekillerinin çalışmaları da sorular arasında.

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YENİLENME NEDEN GEREKLİ VE NE ORANDA OLACAK

* AK Parti’de yenilenme arzusu her zaman en üst seviyededir.

* Genelde yüzde 60 oranında bir yenilenme olur.

* Tecrübeli isimlerden de kalacaklar olacaktır.

* MYK’da benden yaşlı bir iki kişi vardır. Gerisi hep genç isimler.

* Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum. Bence bu oran şu yüzden gerekli:

1- Seçmende yeni yüz beklentisi her zaman vardır.

2- Teşkilatlar için önemlidir. Yenilenme olunca önlerinin açıldığını görürler, ‘Ben de vekil olabilirim’ derler.”

ÖZHASEKİ: DOĞRUSU ADAY OLMAMALIYIM ŞAHSİ FİKRİM ÜÇ DÖNEM KURALININ UYGULANMASI

Gelelim üç dönemlik 65 isme... Onlarla ilgili henüz net bir karar verilmiş değil. Ancak Özhaseki şunları söyledi:

* “Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak.

* Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin.

* Eğer siyaseti gelir kapısı yerine, hizmet kapısı olarak görüyorsak, illa vekil olmak gerekmiyor. Dışarıdan da hizmet verilebilir.

* Örneğin biz ailece vakıf kuracağız. Şehrimizdeki ya da dışarıdan gelen dar gelirli öğrencilere burs vereceğiz. Ben bu vakıfla uğraşacağım.

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AİLESİNE KOYDUĞU KURAL

* “Ben kendi ailemde dört çocuğuma kamu ile iş yapmayı yasakladım.

* Siyasete soyunamazsınız dedim.

* Kimseye aracılık yapamayacaklarını söyledim.

* En başta kuralları koydum.

* Hepsi kendi işinde gücünde, kimse onları yanlış bir işte göremez.”

BELEDİYE BAŞKANLARI VEKİL OLACAKLAR MI

İl başkanlarından, belediye başkanlarından vekil olmak isteyen çok. Ancak özellikle belediye başkanları konusunda Özhaseki net konuştu:

* “Genel prensip itibarıyla belediye başkanlarına ‘İstifa etmeyin’ diyoruz.

* 3-4 dönemdir belediye başkanlığı yapanlardan vekil olması uygun bulunanlara zaten söylenecektir. Bunlar da bir elin parmaklarını geçmez.”

AK PARTİ’NİN SEÇİM BEYANNAMESİ

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Beyannamede ekonominin başta olacağını söyleyen Özhaseki, kadınlar ve gençler için özel vaatler olacağını anlattı. Sonra da özellikle ilk kez oy kullanacak gençler için çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Çalışma, gençlerin karakterinin nasıl şekillendiğini ve gençlerin ne beklediğini kapsıyor. Özhaseki, çalışmanın detaylarını da ilk kez paylaştı:

* “Karakterleri bizimki gibi şekillenmiyor. Biz aileden, öğretmenlerden, mahalle arkadaşlarından etkilendik. Dernek toplantılarına katıldık. Liderleri dinledik.

* Şimdiki gençlere gelince:

- Teknolojik oyunlar

- Sosyal medya

- Kültür, sanat, spor ve festivaller

- Gelecek kaygıları var.

- Doğal olarak protestler.

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- Toplumun değer yargılarından asla uzak değiller.

- Ne için fedakârlık edersiniz sorusuna gençlerin yüzde 70’i, ‘Vatanım, bayrağım, ülkemin bölünmez bütünlüğü için canımı veririm’ yanıtını verdi.”

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ

Cumhur İttifakı HÜDAPAR ile görüştü. Peki başka partilerle de görüşecekler mi? Özhaseki şöyle yanıtladı:

* “Görüşmeler bir parti ile sınırlı değil.

* 6’lı daha doğrusu 7’li Masa’nın dışında bir sürü parti var. Üstelik o masadaki küçük partilerden daha yüksek oy potansiyelleri var.

* Başka partilerle de görüşülecektir.

ÖZHASEKİ: 6’LI MASA LAFONTAINE’DEN MASALLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki 6’lı Masa’nın açıkladığı “Ortak Politikalar Metni”ni de değerlendirdi:

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* “6’lı Masa’nın başlığı bence ‘Lafontaine’den Masallar.’ Cek, cak ve bol keseden vaat var. Nasıl yapacakları konusunda ise tek bir cümle yok.

* Baştan sona ABD ve AB’yi etkilemek, aferin almak amacındalar. ‘Beklediğinizi yapıyoruz abi’ gibi ezik bir durum.

* HDP’nin gönlünü almaya yönelik ifadeler var. Kayyum ataması duracakmış... Anayasa ve yasaya göre ‘Terör konusunda soruşturma ve kovuşturma görenlere görevden el çektirilir.’ Yani onları orada tutamazsanız. Tutarsanız İçişleri Bakanı Yüce Divan’da yargılanır.

* HDP’li belediyelerde; HDP’li başkanlar önce şehit yakınlarını işten attılar, dağdakilerin yakınlarını işe aldılar, para toplayıp örgüte yardım ettiler. Adeta terör örgütü PKK’nın lojistik üssü gibi çalıştılar.

* Kemal Kılıçdaroğlu metne yazdıramamış ama birçok konuşmasında ‘AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı tanıyacağız’ diyor. Bu Türkiye’de bölücülüğün ilk adımıdır.”

ADAYDA ANLAŞAMIYORLAR ERDOĞAN’I GÜNDEME TAŞIDILAR

Muhalefetin son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olamayacağı iddiasını sorduk. Özhaseki’nin yanıtları şöyle oldu:

* “Cumhurbaşkanı’nın aday olamama gibi bir sorunu yok.

* 367 garabetine benzer bir tartışmayı muhalefet başlattı.

* Kendileri bir türlü aday bulamayınca, anlaşamayınca bu tartışmayı başlattılar.

* İş ciddiye bindi, kendileri de görüyor. Erdoğan anketlerde birinci çıkıyor.”