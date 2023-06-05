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Özhaseki 5 yıl sonra yeniden görevde

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#Mehmet Özhaseki#Murat Kurum#ÇEVRE Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Özhaseki 5 yıl sonra yeniden görevde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün gerçekleştirilen törenle görevini Murat Kurum’dan devraldı.

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Özhaseki ilk mesajında depreme karşı şehirlerde yapılan hazırlıklara değinerek, “Başta İstanbul olmak üzere bütün güzel, kadim şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat verecek bir ortamın doğması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini de söyledi. Özhaseki, 5 yıl önce Murat Kurum’a bakanlık görevini devrettiğini hatırlatarak, “Geçen süre içinde değerli Bakanımı hep çalışırken, gayret ederken gördük. Teslim aldığı bayrağı zirveye doğru taşırken gördük. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi özel hayatında ve sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. 5 sene sonra yine teslim edebilirim bayrağı” dedi.

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KÖKLÜ MEDENİYET VURGUSU

Özhaseki, Türkiye’nin kadim bir şehircilik anlayışı olduğunu belirterek, “Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu kültüre dayanarak, yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığı daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. Kurum ise “Milletimiz için tüm gayretimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizin altyapısını, üstyapısını geliştirmeye çalıştık. Şimdi Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde bayrağı, görevi devraldığım Bakanımıza iade ediyorum” dedi.  

TORUNLARIYLA SICAK KARE

Murat Kurum, 2018 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak makamı devraldığı Mehmet Özhaseki’ye yeniden koltuğunu devretti. Törene Bakan Özhaseki’nin ailesiyle birlikte torunları Mehmet ve Ömer de vardı.

Özhaseki 5 yıl sonra yeniden görevde

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#Mehmet Özhaseki#Murat Kurum#ÇEVRE Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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