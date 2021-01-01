Özgürlüklerin çıtası yükselecek

Erdoğan yeni yıl mesajında özetle şunları söyledi:

SALGINI EN AZ ZARARLA ATLATTIK

“Geride bıraktığımız 2020, maalesef, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa’daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008’er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik.

45.5 MİLYARLIK NAKDİ DESTEK

Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45.5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye’ye getirdik. 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık.

AYASOFYA’YI ASIL KİMLİĞİNE KAVUŞTURDUK

Uzun bir hasretin ardından Ayasofya’yı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da, ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik.

ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI GÜNDEME GETİRDİK

Yurtiçinde 18 ayrı ilimize toplamda 25 ziyaretimiz oldu. Yurtdışında da, ülkemizi ve milletimizi temsilen 12 ayrı ülkeye 14 ziyaret gerçekleştirdik. Bunların yanında, Ankara ve İstanbul’da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı, görüşme yaptık. Ayrıca videokonferans vasıtasıyla G-20 Zirvesi’nden, Başkanlığını Sayın Volkan Bozkır’ın yaptığı Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya iştirak ettik. Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında batıda yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik. Savunma sanayiinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7’lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız.

‘AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ’ İNANCIYLA

Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımıyoruz. 18 yıldır olduğu gibi 2021’de de inşallah “Aşkınan çalışan yorulmaz” inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi; vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

AŞILARI EN KISA SÜREDE HİZMETE SUNACAĞIZ

Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurtdışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, ‘tamam’ diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor.

KARABAĞ TÜRKİYE’NİN DESTEĞİYLE ÖZGÜR

Libya ve Dağlık Karabağ’da kazanılan zaferler, 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı. Meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya’da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus’u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde, hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KAYNAĞI

Bir başka sevindirici gelişmenin haberini Karadeniz’den aldık. Karadeniz’de, 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.