Özgürlük şarkılarıyla ders başı

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Esad döneminde rejimin bayrak marşıyla derslerine giren öğrenciler, bu sefer “özgürlük şarkıları” söyledi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde özgürlük şarkılarıyla derslerine girdi.



HTŞ’DEN ÇİKOLATA



Şam’ın kırsalındaki okulların önlerinde HTŞ ve muhaliflere bağlı silahlı kişilerin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Silahlı muhalifler, okulla gelen çocuklara çikolata dağıttı. Şehit Ahmet Nasır Okulu’nda konuştuğumuz öğretmen ve öğrenciler, tekrar ders başı yaptıkları için mutlu olduklarını söylediler. Öğretmen Necla Malkate, “Öğrencilerimizle tekrar buluştuğumuz için mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu. Şu an eski sisteme göre eğitimimize devam edeceğiz. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Bize söylenen ‘okullar açık kalsın, çocuklar eğitimsiz kalmasın’. Eski dönemde de öğretmendim. Mesleğimize devam etmemiz söylendi” dedi. Öte yandan AFAD’dan yapılan açıklamada, yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.



