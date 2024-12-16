×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgürlük şarkılarıyla ders başı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#ÖĞRETMEN#Öğrenci
Özgürlük şarkılarıyla ders başı
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Suriye’de hayat normalleşiyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bir hafta sonra öğretmenler ve öğrenciler için ilk eğitim-öğretim dönemi başladı.

Haberin Devamı

Esad döneminde rejimin bayrak marşıyla derslerine giren öğrenciler, bu sefer “özgürlük şarkıları” söyledi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde özgürlük şarkılarıyla derslerine girdi.

HTŞ’DEN ÇİKOLATA

Şam’ın kırsalındaki okulların önlerinde HTŞ ve muhaliflere bağlı silahlı kişilerin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Silahlı muhalifler, okulla gelen çocuklara çikolata dağıttı. Şehit Ahmet Nasır Okulu’nda konuştuğumuz öğretmen ve öğrenciler, tekrar ders başı yaptıkları için mutlu olduklarını söylediler. Öğretmen Necla Malkate, “Öğrencilerimizle tekrar buluştuğumuz için mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu. Şu an eski sisteme göre eğitimimize devam edeceğiz. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Bize söylenen ‘okullar açık kalsın, çocuklar eğitimsiz kalmasın’. Eski dönemde de öğretmendim. Mesleğimize devam etmemiz söylendi” dedi. Öte yandan AFAD’dan yapılan açıklamada, yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Özgürlük şarkılarıyla ders başı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#ÖĞRETMEN#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!