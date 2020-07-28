Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Bir insan için en önemli kelimelerden biri olarak özgürlük öne çıkıyor. Özellikle gün içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda çok fazla kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda bu kelimeyi eş anlamlısı üzerinden de ele alabilir ve kullanabilirsiniz. Peki, özgürlük kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte değerlendirebileceğiniz eş anlamlı kelime.
Herhangi bir zorlama, kısıtlama ya da sınırlama gibi durumlar olmadan, düşünme ve davranma durumu özgürlük olarak bilinmektedir. Günümüzde pek çok ülke artık özgür şekilde Cumhuriyet üzerinden devam etmektedir. Bu konuda özgürlük kelimesine karşılık olarak aynı zamanda farklı bir eş anlamlı sözcüğünü de değerlendirebilirsiniz.
Özgürlük Eş Anlamlısı
Her insan adına özgürlük büyük bir öneme sahiptir. Kendisini ifade edebilmesine ve rahat bir yaşam sürmesini olanak sağlayan en önemli unsurdur. Aynı zamanda farklı yerlerde değişik amaçlar doğrultusunda cümle içerisinde kullanılabilecek farklı bir eş anlamlı sözcüğü de bulunmaktadır.
Bu doğrultuda özgürlük kelimesine karşılık olarak, ‘hürriyet’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Her iki kelime de aynı anlamı taşımakta ve aynı anlamı ifade etmektedir.
‘’Özgürlük bizim için çok önemlidir.’’
‘’Hürriyet bizim için çok önemlidir.’’
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