Türkçede, öz köküne -gürlük son ekiyle türetilmiş olan özgürlük kelimesini anlamı, 'kişinin dış etkenlere bağlı olmaksızın, kendi iradesi ile bazı kararları vermesi ve bu şekilde davranması durumudur.'

Özgürlük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK kaynaklarına göre, özgürlük kelimesinin anlamı, ' Herhangi bir koşula, sınıra, zorlamaya bağlı kalmadan, düşünme ve davranma şeklidir.' Özgürlük kelimesini zıt anlamlıları; tutsaklık ve esarettir.

Özgürlük kelimesi ile eş anlamlı olan kelimeler şu şekildedir; Hürriyet ve erkinlik.

Özgürlük kelimesi ile verilebilecek örnekler şu şekilde olabilir;

' Her bireyin, düşünme ve bunu ifade edebilme özgürlüğü olmalıdır.'

' Her bireyin, düşünme ve bunu ifade edebilme hürriyeti olmalıdır.'

' Her bireyin, düşünme ve bunu ifade edebilme erkinliği olmalıdır.'

Tüm bu cümlelerde, özgürlük kelimesi ve eş anlamlıları kullanılmış olup, cümleler arasında hiç bir anlam farkı bulunmamaktadır.