Özgürlük filosundaki vekiller döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

İSRAİL’in yasadışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, İstanbul’a geldi.

 Milletvekilleri, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulanan Ben Gurion Havalimanı’ndan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü’ye gitti.

Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün daha sonra Bakü’den kalkan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla 22.20’de İstanbul Havalimanı’na indi.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Öte yadan Dışişleri Bakanlığı 18 Türk vatandaşı ile üçüncü ülke vatandaşı yaklaşık 80 kişinin daha Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

 

