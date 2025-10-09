×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgürlük Filosu’na barbar saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Özgürlük Filosu#İsrail Saldırısı#CHP Tepkisi
Özgürlük Filosu’na barbar saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, içinde 3 milletvekilinin de olduğu Özgürlük Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “İsrail’in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi’ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz! Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump’a ses çıkaramayan kim varsa Filistin’e dost değildir! Filistin’in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun!”                                             

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgürlük Filosu#İsrail Saldırısı#CHP Tepkisi

BAKMADAN GEÇME!