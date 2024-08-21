Özgürlüğünün ilk gününde eşine koştu

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat (34), ‘karapara aklama ve vergi kaçırma’ suçlarından 9.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edildi. Dilan Polat’ı bir an olsun yalnız bırakmayan ve aynı dava kapsamında yargılanan abla Sıla Doğu (37), kız kardeşinin son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat’ın saçlarının beyazladığı ve ciddi anlamda zayıfladığı görüldü.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GİTTİ

Geceyi evinde ablası, çocukları ve en yakınlarıyla hasret gidererek geçiren Dilan Polat’ın dün sabah kalktığında yaptığı ilk iş ise eşi Engin Polat’ı cezaevinde ziyarete etmek oldu. Polat, erkenden evden çıkıp İstanbul’dan beraberinde 2 çocuğu ve ablası Sıla Doğu ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Dilan Polat burada tutuklu bulunan eşi Engin Polat’ı ve kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret edip yaklaşık 1’er saat görüştü.

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Dilan Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise “Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular” dedi. Sıla Doğu, gazetecilerin “Engin’in durumu nasıl?” sorusuna ise “Engin’in durumu hiç iyi değil” yanıtını verdi. Dilan Polat’ın bindiği araçta ağladığı görüldü.