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Gündem
Engin ÖZMEN-Caner AKSU / DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özgürlüğe kanat

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Özgürlüğe kanat

ORMAN Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün aldığı tedbirlerle sayıları 400’e ulaşan kara akbabalar, daha kolay yiyecek buldukları için dağlık ve ormanlık alanlarda yaşıyor.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir süre önce bitkin bulunan kara akbaba tedavi için hayvanat bahçesine götürülmüştü. Burada veteriner hekimler tarafından tedavisi sağlanan akbaba, ormanlık alanda doğaya salındı. Özel koruma kutusuyla ormana getirilen ve yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki kara akbaba, özgürlüğe birkaç adım attıktan sonra 3 metreyi bulan kanatlarını açıp gökyüzüne süzüldü.

 

Özgürlüğe kanat

YORGUN DÜŞMÜŞ

Eskişehir Hayvanat Bahçesi veteriner hekimi Mehmet Uğur Altuncu, “İnsanların zehirleyerek öldürdükleri hayvanların leşlerini yemelerinden dolayı, akbabalar en fazla zehirlenme sebebi ile geliyorlar. Bugün saldığımız akbaba için de yorgunluk çok büyük etkendi. Kuşlar arası bölge savaşları çok fazla var” dedi.

Özgürlüğe kanat


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