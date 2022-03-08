Özgür Tör kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker bir babanın oğlu olan Tör çocukluğunu Heybeliada'da geçmiştir.

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'nda okuduktan sonra İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde de lise eğitimini tamamlayıp, sonrasında Kara Harp Okulu'nu bitirip Piyade Teğmen olarak göreve başlamıştır. Yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde görev yapmıştır.

Dr. Özgür Tör'ün Uluslararası ilişkiler alanında doktorası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra “Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat” adıyla yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.