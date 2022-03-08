Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Tör kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Özgür Tör#Özgür Tör Kimdir#Özgür Tör Nereli
Özgür Tör kimdir, nereli, kaç yaşında

Özgür Tör, ekran başındaki izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Haber kanallarında yapmış olduğu askeri yorumlarla dikkat çeken Özgür Tör, kariyeri ve biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Özgür Tör kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker bir babanın oğlu olan Tör çocukluğunu Heybeliada'da geçmiştir.

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'nda okuduktan sonra İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde de lise eğitimini tamamlayıp, sonrasında Kara Harp Okulu'nu bitirip Piyade Teğmen olarak göreve başlamıştır. Yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde görev yapmıştır.

Dr. Özgür Tör'ün  Uluslararası ilişkiler alanında doktorası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra “Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat” adıyla yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Tör#Özgür Tör Kimdir#Özgür Tör Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu