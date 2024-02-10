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Özgür Özel'le görüşen Tunç Soyer'den açıklama: Gelecekte birlikte çalışma teklifi için bir talebim yok

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Tunç Soyer#Özgür Özel
Özgür Özelle görüşen Tunç Soyerden açıklama: Gelecekte birlikte çalışma teklifi için bir talebim yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 15:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız teklifi için böyle bir talebim olmadığını dile getirdim” ifadelerini kullandı.

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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için İzmir’den yeniden aday gösterilmeyen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti üzerine Ankara’ya gitti. Soyer, CHP Genel Merkezindeki görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“İZMİR'İN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN DOĞRU OLANI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi; ancak şuan böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”

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#CHP#Tunç Soyer#Özgür Özel

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