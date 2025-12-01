Özgür Özel’in yeni ‘A Takımı’

Haberin Devamı

CHP’nin dün sona eren 3 günlük kurultayında parti tarihindeki en yüksek oyla dördüncü kez Genel Başkan seçilen Özgür Özel, ‘seçim kadrosu’ olarak nitelediği yeni ‘A Takımı’nı belirledi.

ANAHTAR LİSTE ÇIKARDI

CHP kurultayının dünkü son gününde PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 10 üyesi doğrudan genel başkan kontenjanından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) olmak üzere 80 kişilik PM için 145, 15 kişilik YDK için ise 31 başvuru oldu. Oylama için de 25 sandık ve 125 kabin hazırlandı. Özel de yeni dönemde birlikte çalışacağı ‘A Takımı’ için mevcut MYK’sındaki isimlerin eksiksiz yer aldığı anahtar liste çıkardı. Liste delinmeden kabul edildi.

ÜNLÜ DANIŞMAN PM’DE

Özel’in listesinde yer alan yeni isimler arasında eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü’nün geçmişte Kemal Derviş’in danışmanlığını da yapan, Koç Holding ve Dünya Bankası’nda da görev alan kızı Oya Ünlü Kızıl, ekonomist ve yazar Güldem Atabay, TÜRMOB’un önceki genel başkanı Emre Kartaloğlu, önceki dönem TİP’ten milletvekili adayı olan vergi uzmanı, yazar Ozan Bingöl ile Gelecek Partisi kurucularından finans uzmanı Kerim Rota dikkat çekti. Gelecek Partisi kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanlarından Serkan Özcan ile CHP’nin eski genel sekreterlerinden Bihlun Tamaylıgil ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin de listede yer aldı.

DP VE DEVA’DAN ÜYE

Geçmişte FETÖ’nün makamında gözaltına aldığı eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Kemal Kılıçdarolu’nun genel başkanlığı döneminde CHP’nin hukuk ve seçim işleri başkanlığını yürüten Zeynel Emre de yeni PM listesinde yer aldı. Cihaner, parti içinde muhalif tutumuyla da tanınıyordu. Eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ve siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün’e de listesinde yer veren Özel, Demokrat Parti’den ayrılan İzmir Milletvekili Salih Uzun ve DEVA Partisi’nden ayrılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu’nu da ‘A Takımı’na aldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği önceki dönem başkanlarından Murat Aslan’a da listede yer verildi.

12 İSİM DIŞARIDA KALDI

- CHP Lideri, aralarında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla tanınan Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve son dönem muhalif çıkışlarıyla öne çıkan Ali Haydar Fırat’ın da yer aldığı 12 isme listesinde yer vermedi. Bu isimler şöyle: Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Mehmet Alkın Denizaslanı, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal. Özgür Özel, listesinde yer vermediği 12 kişi için “12 kişi üstü çizildi deniyor. Üstü çizilen kimse yoktur. Onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar. Kimseyi dışlamadığımız, vefasızlık yapmadığımız bir liste. Partideki bu birliktelik Türkiye’ye iyi gelecek. Bundan sonra da hep birlikte yürüyeceğiz. Her konuda çözüm önerilerini anlatan bir CHP’ye Türkiye hazır olsun” dedi.

60 KİŞİDEN 80’E ÇIKTI

- 48 ÜYE YERİNİ KORUDU: Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Ali Abbas Ertürk, Gökçe Gökçen, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Emine Uçak Erdoğan.

- 32 YENİ ÜYE KATILDI: Cavit Arı, Ednan Arslan, Ozan Bingöl, İlhan Cihaner, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Zeynel Emre, Asiye Ergül, Ali Gökçek, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Berk Kılıç, Önder Kurnaz, Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Tuğçe Hilal Özkan, Evrim Rızvanoğlu, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Mehmet Salih Uzun, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu, Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Oya Ünlü Kızıl.

PM’DE AFİŞLİ YARIŞ

- CHP’nin üç günlük kurultayının dünkü son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Kurultay salonu Parti Meclisi adaylarının afişleriyle süslenirken, salon dışında da adayların stantları yer aldı.