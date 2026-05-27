Özgür Özel'in makam aracı satılığa çıktı! Araçların üzerindeki yazılar dikkat çekti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 16:04

Mahkeme kararının ardından hareketli günlerin yaşandığı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’in makam araçları sergilenerek satılığa çıkarıldı. Araçların üzerindeki yazılar dikkat çekerken, satıştan elde edilecek gelirin parti kasasına girmeyeceği belirtildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. 

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen tahliyesinden sonra bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi ve temizlik çalışmaları yapılmıştı.

Genel Merkez binasının önünde ise yeni bir gelişme yaşandı; mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in makam araçları satılığa çıktı. Araçların üzerindeki yazılar ve plaka detayları dikkat çekti.

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran, CHP Genel Merkez binası önünde yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

Genel Merkez yerleşkesinde makam araçları sergilenerek satılığa çıkarıldı. Hatta araçların üzerine özel notlar düşüldü. Araçlardan birinin üzerinde 'Havlucu Belediye Başkanı'nden satılık. Haram araç' yazarken, plaka kısmında ise Özkan Yalım'ın isminin yer aldığı görüldü.

Bilindiği üzere Özkan Yalım, ifadelerinde Özgür Özel'in kendisine toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini öne sürmüş ve aracın modifiyesini kendisinin yaptırdığını iddia etmişti. Araç üzerindeki notla bu iddiaya atıfta bulunulmuş oluyor.

"MÜTEAHHİT AZİZ'DEN SATILIK"

Özgür Özel'in kullanımındaki bir diğer aracın üzerinde ise 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazıyor ve plaka kısmında Aziz İhsan Aktaş ismi görülüyor. Bilindiği üzere, tahliye kararının ardından Özgür Özel ve ona yakın isimler CHP Genel Merkezinden ayrılmış, makam araçları ise otoparkta kalmıştı. O araçlar hemen bu noktaya getirilerek satılığa çıkarıldı.

Şu an bunu Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin talimatı ile yapıldığını anlamak mümkün. CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu satılan araçların paraların CHP'nin kasasına girmeyeceğini, Uşak'tan gelen Uşak halkına gider mantığıyla bu paraları Uşak halkına gideceğini belirtti konuştuğumuz kaynaklar.
Diğer satılan aracın parasının ise bir sosyal sorumluluk derneğine iletileceği belirtildi. CHP kasasına haram para girmeyeceği belirtildi."

