Özgür Özel'in kazanma şansında sessiz delege detayı! Dicle Canova CHP'deki kulisleri aktardı

Haberin Devamı

CHP’de hareketli saatler yaşanıyor. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Özgür Özel'in açıklamasından önce CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP kulislerinde konuşulanları aktardı:

"Özgür Özel kritik bir süreçte yarışa giriyor. Kılıçdaroğlu’nun karşısında kaybetme olasılığı bir yana genel başkan seçilirse partiyi birkaç ay içerisinde yerel seçime götürecek. Ve olası bir başarısızlıkta siyaseten kendisine sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla neden bu riskleri göze aldığı kulislerde konuşuluyor.

İMAMOĞLU DESTEK VERECEK Mİ?



Özgür Özel ve İmamoğlu bu sürecin başından beri iyi bir diyaloğa sahipler. Sürekli görüşüyorlar. Adaylığı açıklandıktan sonra bizzat Ekrem İmamoğlu’nun da, “Benim adayım Özgür Özel’dir” gibi açıktan destek verip vermeyeceği merak konusu.

Haberin Devamı

Farklı görüşler var. Mesela İmamoğlu için İstanbul il kongresinin sonucunun önemli olacağı yönünde tespitler yapılıyor. Yani o kognrede kaybedilirse Kılıçdaroğlu’nın karşısında kazanamayacak bir isme destek vererek siyaseten kendini yıpratmak istemez diyenler var. Diğer yandan kongreyi değişimciler kazanırsa yeniden genel başkanlık yarışına girip girmeyeceği düşünebileceği yönünde yorumlar var.

Ama İmamoğlu’na yakın halkayla konuştuğum zamanda da, “Artık İBB adaylığından vazgeçmez. Değişim söylemini de bırakmaz. Vakti zamanı geldiğinde Özgür Özel’e açıktan desteğini verecektir” diyorlar.

Özgür Özel bu sabah yapacağı basın toplantısına dair paylaşımda bulundu. O paylaşımı İmamoğlu da gençlerin deyimiyle ‘like’ladı’ yani beğendi. Dolayısıyla Özel’in yapacağı açıklamayı olumlamış oldu.

ÖZEL’İN KAZANMA ŞANSI NE?

Özel'in bugün yanında aşağı yukarı 25-30 milletvekili olması bekleniyor. Bülent Tezcan, Tekin Bingöl gibi kıdemli isimlerin desteğini aldığı da söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun karşısındaki en ideal aday ama sonuç alır mı? Bununla ilgili farklı tespitler var.

Haberin Devamı

Şu an delege açısından il-ilçe kongrelerinden çıkan tabloya bakıldığında Kılıçdaroğlu, kurultay için avantajlı görülüyor. Ama seçim sonrası partide genel bir tepki var. Bu kurultayda en az 200 delegenin Kılıçdaroğlu dışındaki bir isme oy verme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Diğer yandan bir ikinci unsur İYİ Parti’nin ittifak çıkışı. Bu da biraz kurultay öncesi olması nedeniyle farklı yorumlara sebebiyet verdi. “Kurultay sonucuna göre Akşener fikrini değiştirebilir.” deniyor. Dolayısıyla yerel seçim başarısı için bu nedenle değişimden yana hareket edilebilir beklentileri dile getiriliyor.

SESSİZ DELEGE DETAYI

Bir başka nokta şu an genel merkezde kavga görüntüsü vermeyen, rengi belli etmeyen delegelerin varlığı. Bu nedenle, “Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak adayın hiç şansı yok” denemez ifadeleri kullanılıyor. "Delege karar anı geldiğinde süreci analiz eder, düşünür ve ona göre adım atar" diyen bir kesim var."