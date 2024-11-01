Özgür Özel'in İstanbul davetine 3 CHP'li belediye başkanı katılmadı

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Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanmasına MHP'den gelen tepkileri ve CHP cephesinde yaşanılan gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ, şu sözlerle anlattı:

MHP cephesinden gelen tepki ile başlayalım; MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in kent uzlaşısı adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı." ifadesini kullandı ve açıklamasında "Genel Başkanımız Bahçeli'nin yerel seçim öncesinde kent uzlaşısının esasında bir PKK ittifakı olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi. "Kent uzlaşısı adı altında kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İBB Meclis üyeleri incelemeye alınmalı" ifadelerini kullandı.

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3 BAŞKAN KATILMADI

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li tüm belediye başkanlarını İstanbul'a çağırmıştı. 3 isim bu davete katılmadı. O isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal oldu.