Özgür Özel'in 'İBB soruşturmasında rüşvet' iddiasında adı geçen avukat gözaltına alındı

Özgür Özelin İBB soruşturmasında rüşvet iddiasında adı geçen avukat gözaltına alındı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği 'İBB soruşturmasında rüşvet' iddiası hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Özel'in konuşmasında ismi geçen Avukat Mehmet Yıldırım, Antalya'da gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında bahsettiği, İBB soruşturmaları üzerinden kurulan bir rüşvet ve ifade borsası olduğu iddiası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Özel'in, savcılarla işbirliği halinde tutukluların ailelerinden para aldığını iddia ettiği avukat Mehmet Yıldırım, 'Nüfuz ticareti' suçlaması ile Antalya'nın Serik ilçesindeki Belen mevkiinde aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurularak, gözaltına alındı.

BAKMADAN GEÇME!