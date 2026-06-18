Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

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Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

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CHP GRUP BAŞKANI ÖZEL, DOKUNULMAZLIK DOSYALARINI DEĞERLENDİRDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin "Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." ifadesini kullandı.