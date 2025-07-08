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Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Dokunulmazlık
Özgür Özelin dokunulmazlık dosyası Mecliste
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 12:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

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Başsavcılık, Özel'in partisinin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine harekete geçildi.

Başsavcılıkça, Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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#Özgür Özel#CHP#Dokunulmazlık

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