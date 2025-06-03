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Özgür Özel'in "akaryakıt istasyonları" iddialarına ilişkin Bakanlık'tan açıklama

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Özgür Özel#Akaryakıt İstasyonları
Özgür Özelin akaryakıt istasyonları iddialarına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 19:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir." denildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

 

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Özgür Özel#Akaryakıt İstasyonları

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