Özgür Özel'i destekleyen vekillerden 'kurultay' çağrısı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 21:29

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen 111 milletvekilinden 'Olağanüstü Kurultay' çağrısı geldi. Yazılı açıklama yapan vekiller, olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da yapılmasını belirttiler.

Özgür Özel'i destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak;

Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

