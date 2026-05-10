Özgür Özel’e soruşturma

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs akşamı Sözcü TV’de katıldığı bir programda Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında iddialarda bulunmuştu. Özel’in, “Toplam 16 tapu var, 4’ünü gösterdi, 4’ü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Kurum’a defalarca seslendim. Akın Gürlek’in ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?’ dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz” ve “Erdoğan’la kriptolu telefonla görüşüyor, bütün yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefonla veriyor. Yakınlarına, çevresine sesini kısarak ‘Erdoğan’ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar’ diyor” sözleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık yaptığı açıklamada “Özgür Özel hakkında Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin, kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

GÜRLEK’TEN ÖZEL’E YANIT: ‘İFTİRA SİYASETİ’

Özgür Özel’in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, özetle şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir ‘iftira siyaseti’nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini ‘darbe’ olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi ‘butlan’ davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık saldırıdır.

Haberin Devamı

‘TÜRK YARGISI TALİMAT ALMAZ’

Hâkim ve savcılarımızı ‘korkacaklar’ diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgârından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır.”