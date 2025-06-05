Özgür Özel’e soruşturma

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dün Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözlerinden dolayı, “Yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmasında ‘yolsuzluk’ iddiasıyla gözaltına alınan CHP’lilerin adliyeye götürülürken sıraya dizilerek görüntülerinin çekilmesine sert tepki göstermişti.