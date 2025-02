Özgür Özel'e sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayaklarını denk al, ordunun komuta kademesine laf atamazsın

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Pazar günkü kongremizi müteakip ilk il başkanları toplantımızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Her kongremiz yasal zorunluluk ötesinde anlam ve önemin ötesindedir. Her kongremiz yeni bir başlangıcı ifade eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. 3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

Haberin Devamı

"İÇ MUHASEBEMİZİ CESURCA YAPTIK"

Biz kuruluşundan itibaren istişare ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. AK Parti çatısında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemiz ve partimize dair konuları önce halkımıza danışıp yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımızda da gözümüzü kulağımızı milletimizden ayırmadık. Tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

"AK PARTİ KONGRELERİ İLE FARKINI ORTAYA KOYDU"

Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimi eski arkadaşlarımızın tecrübesi ile buluşturan kuşatıcı kadro oluşturduk. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koydu. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşti. Kongre sürecimizin başarı ile icrasında görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

"SAYIN BAHÇELİ'YE ARANJMAN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kongrelerimiz vesilesi ile ziyaret ettiğimiz vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'nın eksi 10'ları bulan soğuğuna rağmen bizleri salon dışında bekleyen teşkilatımızın mensuplarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Emniyet'ten aldığım rakama göre o gün salon dışında 60 bin kişi vardı, kendilerinden Allah razı olsun. Halka hizmeti dirayetli kadrolar ile yönetmektir. Ben otobüsün üstünde dondum ama onlar orada donmadı, dinledi. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı rabbime her zaman hamt ettim. Salonun dışı kadar içi de tek kelime muhteşemdir. Heyecan bir an olsun eksilmedi. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu bayram yerine çeviren parti mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, MHP'li dostlarımıza, siyasi temsilcilere müteşekkiriz. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Türkiye Yüzyılı inşasında partimiz çatısı altında hizmet edecek olan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bir taraftansa sıklaşırken AK Parti olarak büyümeye devam edeceğiz. Sizlerden de eski yeni ayrımını kapınıza yaklaştırmamanızı istiyorum. AK Parti'de tasfiye değiş sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur kan değişimi olur. Görev alsın almasın her arkadaşımız yoldaşımızdır.

"ÖZGÜR ÖZEL, AYAKLARINI DENK AL"

AK Parti milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme yeridir. Burası sadece seçim zaferleri ile değil siyasete olan katkıları ile tarihe yön vermiş harekettir. Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başını kaldıramazken biz reform paketleri ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Yolsuzluk, belediyeleri yağmalama batağına saplanırken biz ülkemizi nasıl 10 büyük ekonomizme yükseltiriz mücadelesini veriyoruz. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan tahsillerine kadar usulsüzlük, ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü be olabilir. Her geçen gün daha utanç verici skandal patlak veriyor. Seçmenlerinin büyük mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum. Milletimiz de aynı soruları soruyor; ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz, hiç mi şaibesiz, katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiğiniz halden hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın. Sayın Özel çok konuşmakta ama boş konuşmakta. Diyet borcu onu müşkül bırakmaktadır. Partisinin dünkü toplantısında ordumuzun komuta kademesi ile ilgili seviyesiz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir. Baş komutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak bu milletin bir evladı isen sana hiç yakışmaz. komuta kadememi toplayıp tazminattan tut her noktadaki davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını Milli Savunma Bakanı'm dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP başkanı Özgür Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olacak. Diğer türlü bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.

Haberin Devamı

11 buçuk milyona yaklaşan üye sayımızla biz Büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin istiklali, birlik ve beraberliğinin güvencesiyiz. Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den daha büyüktür. Bizler gelip geçiciyiz, bizler bugün varız ama yarın yokuz. Bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz.

Bugüne kadar nasıl sessiz yığınlarla yürüdüysek bundan sonra da yolumuza aynı şekilde sapmadan devam edeceğiz. Bizi bu koltuklara kimin getirdiğini unutmayacağız. Semaya açılan o nasırlı elleri dün olduğu gibi bugün de yarın da unutmayacağız. Bunun için önümüzde önemli bir fırsat bulunuyor. Ramazan'ı Şerif'i sizlerden iyi değerlendirmenizi istiyorum. Tüm Ramazan bizim için bir rahmet ayıdır.