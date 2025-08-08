Özgür Özel’e saldırmıştı: Özür diledi

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına tutuklu sanık Tengioğlu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Tengioğlu, “Sadece bir pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir şey. Sayın Genel Başkanımızın annesinden, babasından ve ailesinden çok özür dilerim” dedi.

Mahkeme, Özel’in beyanının mahkemede alınmasına yönelik karardan dönülmesi talebinin bir üst mahkeme tarafından değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 4 Eylül’e ertelendi.

ÖZEL’İN ADINI VERDİĞİ AVUKAT GÖZALTINDA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 6 Ağustos’ta Tuzla’da düzenlediği mitingdeki konuşmasında bahsettiği, İBB soruşturmaları üzerinden kurulan bir rüşvet ve ifade borsası olduğu iddiası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Özel’in, savcılarla işbirliği halinde tutukluların ailelerinden para aldığını iddia ettiği avukat Mehmet Yıldırım, ‘nüfuz ticareti’ suçlaması ile Antalya’nın Serik ilçesindeki Belen mevkiinde aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.