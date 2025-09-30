Özgür Özel’e saldırmıştı: 1 yıl hapis ve tahliye

Haberin Devamı

4 Mayıs 2025 günü TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atarak, darp eden Selçuk Tengioğlu yakalanarak tutuklanmıştı. Tengioğlu hakkında ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tengioğlu katıldı. Duruşmada Tengioğlu’nun avukatı ile müşteki Özel’in avukatları da hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU

Hâkim, Özel’in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı, bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel’de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede olduğu ifade edildi.

KASTEN YARALAMA

Özgür Özel’in avukatı, “Eylemi planlı yapmıştır. Geçmiş sabıkası da göz önüne alınarak üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Özrünü kabul etmiyoruz” dedi. Tengioğlu da “Özgür Özel’e tepki göstermek istedim. Planlı bir şey yok. Kasten yapmadım” diye konuştu. Hâkim, Tengioğlu hakkında ‘Kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçundan 1 yıl hapis cezası ve tahliye kararı verdi.