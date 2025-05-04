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Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Özgür Çelik#CHP
Özgür Özele saldırı sonrası CHPden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 14:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin çıkışında uğradığı saldırının ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, "Genel Başkamızın sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, milletin iradesine yapılmış saldırıdır.

Ancak, milletimiz geri adım atmaz! Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak.

Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkamızın sağlık durumu iyi.

Özgür Özele saldırı sonrası CHPden açıklama

Planlanan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz.

Bugün saat 18.00’de de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i CHP İstanbul İl binamızdan Ankara’ya yolcu edeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz.

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#Özgür Özel#Özgür Çelik#CHP

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