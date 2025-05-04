Özgür Özel'e saldırı sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Saldırgan gözaltına alındı | Saldırganın ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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BAKANLIK SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'nin, iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığının belirlendiğini bildirdi.

2004 YILINDA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMÜŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

İLK İFADESİNE CNN TÜRK ULAŞTI

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şahsın ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"İlk ifadesinde "ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım."

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CİNAYET HÜRRİYET GAZETESİ'NDE YER ALMIŞ

CNN TÜRK yayınında konuyla ilgili detaylar paylaşan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, saldırganın 2004 yılında işlediği cinayetten sonra Hürriyet Gazetesi'nde sayfalara taşındığını anlatı ve o haberin küpürü ekranlara getirildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi. Şüphelinin 3 suçtan sabıkasının bulunduğu ve işsiz olduğu da öğrenildi. (DHA)